مصرع شخص وإصابة 6 في حادث سير بصحراوي المنيا الشرقي

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 6 آخرون، اليوم الجمعة، في حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي.

تلقي اللواء محمد ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني مزار يفيد بتصادم سيارة تمناية بسيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي الشرقي شمال مدخل الشيخ فضل

أسفر الحادث عن مصرع (سعدية ناجح احمد 38 سنة) وإصابة كلا من، (احمد محمود عبد الصبور 45 سنة- وسلمي احمد محمود 13 سنة- ومني محمد ناجح 13 سنة - واحمد محمد ناجح 16 سنة- وزيناهم لطفي علي 55 سنة - ومحمد ناجح علي 45 سنة- ) جميهم مقيمين اسيوط تم نقل جثة المتوف لمشرحة مستشفى سمالوط التخصص وتم نقل المصابين لذات المستشفي.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق.