وزير النقل السعودي: 32 تقنية حديثة و47 ألف موظف و27 ألف حافلة لخدمة ضيوف الرحمن

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية صالح بن ناصر الجاسر، أن مبادرات ومشاريع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تعمل على توظيف التقنيات الحديثة والمتقدمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير الراحة والاطمئنان والأمان لهم في تأدية مناسك الحج.

وقال وزير النقل السعودي - في لقاء مع ممثلي وكالات الأنباء العربية والإسلامية والدولية المشاركين في تغطية موسم الحج بمشعر منى مساء اليوم الجمعة - إن الوزارة تطبق أحدث تقنيات النقل المستقبلي، وتستخدم وسائل نقل جديدة ومبتكرة صديقة للبيئة وتعتمد تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تطبق 32 تقنية حديثة في حج هذا العام، وذلك في إطار جهود المنظومة لتبني التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن ومنها تقنيات التاكسي الجوي والسيارات الكهربائية ولقطار الهيدروجيني.

ونوه الجاسر بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لمشاريع ومبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

وقال الوزير إنه يتم وضع خطة الاستعداد لموسم الحج الجديد بمجرد الانتهاء من موسم الحج الحالي مباشرة بعد حصر النتائج والنجاحات والملاحظات وذلك وفق التوقعات لأعداد الحجيج للسنة القادمة.

وأشار إلى أن 47 ألف موظف وموظفة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية يقومون بخدمة ضيوف الرحمن هذا العام.

وكشف أن النقل الجوي يحتل النسبة العظمى من نقل الحجاج بمعدل 90 في المئة من عمليات نقل الحجاج من خارج المملكة من خلال أكثر من 250 وجهة حول العالم.

واوضح أن 6 مطارات بالمملكة تستقبل حجاج بيت الله الحرام ممثلة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي، ومطار الأمير عبدالمحسن الدولي في ينبع، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي إن الوزارة توفر 27 ألف حافلة لنقل حجاج بيت الله الحرام طاقتها الاستيعابية نحو 1.2 مليون حاج.

وتطرق إلى منظومة النقل السككي للحجاج قائلا إنها تشمل قطار الحرمين السريع الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة ويعد سادس أسرع قطار في العالم حيث تصل مدة رحلة نقل الحجاج بين المدينتين المقدستين إلى ساعتين.

وأشار إلى أن قطار الحرمين يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال خط يبلغ طوله 449 كم من مكة إلى المدينة واتصال فرعي بطول 3ر75 كم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وتابع قائلا إن القطار يضم 5 محطات هي محطة مكة المكرمة ومحطة المدينة المنورة ومحطة مطار الملك عبدالعزيز بجدة ومحطة جدة الرئيسية ومحطة الملك عبدالله الاقتصادية.

وأضاف أن هذه المنظومة تشمل أيضا قطار المشاعر وهو فريد من نوعه باعتباره القطار الوحيد في العالم الذي يعمل عدة أيام في العام ( موسم الحج) وكل يوم من ايام عمله له نموذج تشغيل مختلف ويحمل القطار الواحد 3 آلاف راكب.