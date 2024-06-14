مركز المناخ: استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة غدا

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، استمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة غدا السبت على أغلب الأنحاء، نتيجة استمرار تأثر البلاد بكتلة هوائية ساخنة مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يؤدى ذلك إلى رفع في درجات الحرارة واستمرار ذروة الموجة شديدة الحرارة غدا السبت، ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضح فهيم، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا على الوجه البحري تسجل 45 ° م في الظل، وفي محافظات الوجه القبلي (الصعيد) 47 ° م في الظل.

ونصح فهيم المواطنين، بتأخير السحور ليكون قبل الفجر مباشرة مع الإكثار من الخضروات خاصة الجرجير والزبادي والبعد تماماً عن الاكل الدسم والمخللات والسكريات العالية قدر الامكان، مع عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس لفترات طويلة، واستخدام أغطية الرأس مبللة احياناً ، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه للاطفال.

وقال فهيم إنه من المتوقع بداية من أول أيام العيد أن تنكسر الحرارة خاصة على المناطق الشمالية والوجه البحري والقاهرة وتستمر شديدة الحرارة على باقي المناطق.