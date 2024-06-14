عيد الأضحى 2024.. تعرف على منافذ تقديم الخدمات الطبية خلال العيد بمطروح

أعلن الدكتور مبرك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، عن تقديم الخدمات الطبية لمواطني مطروح وزائريها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 فى الفترة من السبت 15 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو، وتم نشر منافذ تقديم الخدمات الطبية عبر الصفحة الرسمية لمحافظة مطروح ومديرية الشؤون الصحية.

جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بمد مواعيد العمل بالوحدات الصحية التابعة لمبادرة فحص المقبلين على الزواج، وإتاحة أكبر عدد من منافذ صرف الألبان، وتقديم خدمات مكاتب الصحة خلال إجازة عيد الأضحي المبارك 2024.

منافذ صرف الألبان

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن هناك 9 مراكز ووحدات تقدم خدمة صرف الألبان للأطفال من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرًا، وهي: مركز السنوسية التابعة للادارة الصحية بمطروح، ووحدة الحمام التابعة للادارة الصحية بالحمام، ووحدة العلمين التابعة للادارة الصحية بالعلمين، ومركز سيدي عبد الرحمن التابع للادارة الصحية بالعلمين، ووحدة الضبعة التابعة للادارة الصحية بالضبعة، ووحدة النجيلة القبلية التابعة للادارة الصحية بالنجيلة، ووحدة براني التابعة للادارة الصحية ببراني، ووحدة سيوة التابعة للادارة الصحية بسيوة، ووحدة السلوم التابعة للادارة الصحية بالسلوم.

فحص راغبي الزواج

وأشار الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن هناك 3 مراكز ووحدات تقدم خدمة الفحص للراغبين في الزواج من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرًا، وهي: وحدة السنوسية التابعة للادارة الصحية بمطروح، ووحدة العلمين التابعة للادارة الصحية بالعلمين، ووحدة سيوة التابعة للادارة الصحية بسيوة.

منافذ الحصول على اللقاحات

وفيما يتعلق بمنافذ لقاح الكلب وأمصال العقرب والثعبان والتيتانوس، فهي توجد بجميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة على مدار الـ24 ساعة.

خدمات مكاتب الصحة

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن عدد مكاتب الصحة على مستوى المحافظة 8 مكاتب وهي: (السلوم - براني - النجيلة - مطروح - الضبعة - العلمين - الحمام - سيوة)، وتعمل من الساعة 8 صباحا وحتى 5 مساءً، عدا مكتب صحة مطروح يعمل على مدار الـ24 ساعة، وذلك للتخفيف على المواطنين وعدم تعطل العمل أثناء إجازة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك 2024.