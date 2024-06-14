وزير الدفاع الأمريكي: الخسائر في صفوف المدنيين في غزة مرتفعة للغاية

اعترف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة، بعد اجتماع مع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، أن معدلات الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة مرتفعة للغاية جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وقال أوستن إنه يجب على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لتقليل عدد الضحايا المدنيين في ساحة المعركة.

وأدعي وزير الدفاع الأمريكي أن إسرائيل أجرت تغييرات بمرور الوقت، لكنه أعترف بأن معدلات الخسائر في صفوف المدنيين "مرتفعة للغاية."

وقال أوستن، الذي تحدث مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، مرة واحدة على الأقل في الأسبوع منذ 7 أكتوبر الماضي، إنه "شجعهم على أن يكونوا أكثر دقة،" في إشارة إلي القادة العسكريين الإسرائيليين.

وأكد أن تحقيق الأهداف العسكرية، وحماية المدنيين في ساحة المعركة، لا يستبعد أحدهما الآخر، مشددا علي أن: "كليهما يمكن القيام به بل يجب القيام به."

وقال أوستن، إن: "علينا التأكد من أننا نفصل الشعب الفلسطيني عن حماس، لأنهم ليسوا واحدا."

ودعا إسرائيل لإخراج المدنيين من ساحة المعركة حيث تجري العمليات العسكرية، مطالبا بضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى النازحين حتى يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة.