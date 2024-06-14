صندوق النقد: تراجع الاحتياطيات الدولية ساعد في انخفاض دور الدولار عالميا

قال تقرير عن مؤسسة صندوق النقد الدولي، إن الانخفاض التدريجي المستمر في حصة الدولار من الاحتياطيات الأجنبية المخصصة للبنوك المركزية والحكومات، ساعد تقلص الدور الذي لعبه الدولار على مدى الأعوام العشرين الماضية ولم تقابله زيادات في أسهم العملات "الأربع الكبرى" الأخرى ــ اليورو، والين، والجنيه الاسترليني.

وحسب تقرير صادر عن الصندوق فإن ارتفاع العملات الاحتياطية غير التقليدية، بما في ذلك الدولار الأسترالي، والدولار الكندي، والرنمينبي الصيني، والوون الكوري الجنوبي، والدولار السنغافوري، وعملات الشمال"

ذكر التقرير أن التجزئة الاقتصادية واحتمال إعادة تنظيم النشاط الاقتصادي والمالي العالمي إلى كتل منفصلة وغير متداخلة يمكن أن يشجع بعض البلدان على استخدام والاحتفاظ بعملات دولية واحتياطية أخرى.

وحسب التقرير فإن العملات الاحتياطية غير التقليدية جذابة لمديري الاحتياطيات لعدة أسباب، بما في ذلك حقيقة أنها أصبحت سهلة الشراء والبيع والاحتفاظ بها بشكل متزايد مع تطور التقنيات المالية الرقمية الجديدة.