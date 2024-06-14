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الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"الأوكراني للحوار": تصريحات بوتين بخصوص وقف إطلاق النار تعتبرها كييف إملاءات

الدكتور عماد أبوالرب
الدكتور عماد أبوالرب رئيس المركز الأوكراني للحوار
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قال الدكتور عماد أبوالرب رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن أوكرانيا تعتبر تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأتي قبل انعقاد المؤتمر ومنتدى السلام غدًا وبعد غد، وبالتالي هي تحاول أن تجهض مشاركات الدول أو رفع سقف آمالها في تحقيق أي انفراجة في فهم وجهة نظر أوكرانيا ومبادرة أوكرانيا.

وأضاف أبوالرب، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تصريحات بوتين تعيد الجميع لنقطة الصفر، لأن وضع الشروط تعتبرها أوكرانيا إملاءات، فهذه العملية تقوّض جهود الوساطة، لأن يطلب من أوكرانيا ألا تفتح على طاولة المفاوضات الأقاليم الأربعة التي تم ضمها بشكل غير قانوني، فإن هذا يعني أن أوكرانيا ستستسلم قبل أن تجلس.

وأوضح أنه بالنسبة لعضويات أوكرانيا يمكن المناورة في ذلك عبر المفاوضات والوصول إلى توافق، ولكن أن يشترط قبول أوكرانيا بضم الأقاليم الأصل أن تقول روسيا نحن جاهزون للحديث عن الأقاليم الأربعة وطريقة إدارة هذه الأقاليم.

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