الثانوية العامة 2024| أولياء الأمور: استعراض واضعي الامتحانات غير المضافة يمثل قلقًا والتجاوز في التفتيش مزعج

يستأنف طلاب الثانوية العامة 2024، ماراثون الامتحانات، في المواد الأساسية عقب إجازة عيد الأضحى السبت، 22 يونيو الحالي، وحتى 20 يوليو المقبل.

ويؤدي الطلاب الامتحانات بنظام اختيار من متعدد، بابل شيت ومقالي، ويواجه طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة العربية، بعدد الأسئلة 51 سؤالا، المقالية 4.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين STEM امتحاني اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات “اللغة العربية”، واختبار مقاييس المفاهيم “اللغة العربية”.. كما يؤدي الطلاب المكفوفون اللغة العربية “ورقة أولى".

وانطلقت الإثنين، الماضي امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية بالامتحانات غير المضافة.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألفا و٥٧٤ طالبا وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالبا وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ آلاف و٦٨٥ طالبا وطالبة.. ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

وانطلقت الإثنين، الماضي امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، وواجه الطلاب الامتحانات غير المضافة للمجموع في “التربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء”.

وتداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، نماذج لأسئلة وإجابات امتحان مواد غير المضافة “التربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد، والإحصاء".

أولياء الأمور

وحول الامتحانات الماضية، والاستعداد للماراثون المقبل، تحدث أولياء الأمور عن انطباع أبنائهم خاصة ما حدث في بعض المواد من أسئلة غير مباشرة، أو تفتيش في أثناء دخول اللجنة للطالبات بشكل مبالغ فيه.

وفي هذا السياق قالت نشوى عثمان معدة برامج ولية أمر لطالبة بالثانوية العامة، إن البعض يعتبر امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لا علاقة لها بامتحانات المواد الأساسية، بينما هذا غير حقيقي، فوجود تداول للامتحانات في هذه المواد يشير إلى أن الأمر مستمر وسوف يزيد في المواد الأساسية وللأسف أصبحت مشكلة سنوية متكررة يستفيد منها البعض على حساب معظم الطلبة والطالبات.

وأضافت «نشوى» لـ«البوابة نيوز»: المؤشر الآخر هنا في مستوى الامتحانات وهو بالطبع ليس في مستوى الطالب المتوسط كما صرح وزير التعليم مرارا وتكرارا واعتمد الأمر على ما اعتدنا عليه من استعراض واضعي الامتحان على الطلاب، فمثلا سؤال الاقتصاد الخاص باستخدام المترو في الوقت الذي لا يعرف فيه المترو سوى طلاب القاهرة الكبرى وربما لم يستخدموه جميعا.

وتابعت: ما ذنب طالب في إحدى قرى الدلتا أو الصعيد في أن يشعر بالعجز تجاه شيء مبهم بالنسبة له كهذا في حين يعرفه آخرون من طلبة القاهرة الكبرى؟.. نتمنى الرأفة بالطلاب ومستقبلهم، والنظر لمعاناة أولياء الأمور.

في السياق نفسه، تحدثت شيماء نبيل ولية أمر لطالبة بالثانوية العامة، عن مشكلات داخل اللجان، وتحديدا في القاهرة، حيث هناك مراقبين من يبدي ملاحظات غير دقيقة قد يضلل بها الطالب ومنهم من يرفض مساعدة الطالب كليا إذا سأل في أمر حقه مثل اختلاط الأمر في كتابة رقم البيانات مثلا.

وطالبت «شيماء»، بضرورة الالتزام بالهدوء من الجميع حرصا على عدم تشتت الطلبة، حيث هناك شكاوى كثيرة بسبب حديث الملاحظين بصوت عالي، كما هناك شكوى من الطالبات من التطاول على أثناء التفتيش بطريقة غير قانونية.

وتابعت، أن تنفيذ تعليمات وزير التعليم غير موجودة في أكثر من بند، وخاصة في الدخول المبكر للوقت بدل المستقطع العشر دقائق قبل بدء اللجنة.