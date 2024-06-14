ads
الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. غارات صهيونية على قطاع غزة مع استمرار فشل محادثات الهدنة

العدد
العدد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 15 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

غارات صهيونية على قطاع غزة مع استمرار فشل محادثات الهدنة

بايدن يتهم حماس بأنها العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق.. والاحتلال يستولى على أموال السلطة الفلسطينية

اتفاق أمريكى إسرائيلى فرنسى لتعزيز جهود نزع فتيل التوتر بين تل أبيب وبيروت

حاكم دارفور: قوات الدعم السريع تمارس إبادة جماعية

مجموعة السبع تؤكد دعم حل الدولتين ووقف إطلاق النار الفورى

لبيك اللهم.. المسلمون يؤدون ركن الحج الأعظم على صعيد عرفات

إقالة سيوتى من رئاسة «الجمهوريون» بعد تحالفه مع اليمين المتطرف بفرنسا

محكمة فى النيجر ترفع الحصانة عن بازوم المتهم بالخيانة وتمويل الإرهاب

أوروبا إلى اليمين.. ولندن لليسار

حزب العمال يقترب من الفوز فى الانتخابات البريطانية المبكرة

العدد
البوابة غزة فشل محادثات الهدنة حماس الاحتلال الحج