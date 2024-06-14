اقرأ غدًا في «البوابة».. غارات صهيونية على قطاع غزة مع استمرار فشل محادثات الهدنة

الجمعة 14/يونيو/2024 - 08:24 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 15 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

غارات صهيونية على قطاع غزة مع استمرار فشل محادثات الهدنة

بايدن يتهم حماس بأنها العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق.. والاحتلال يستولى على أموال السلطة الفلسطينية

اتفاق أمريكى إسرائيلى فرنسى لتعزيز جهود نزع فتيل التوتر بين تل أبيب وبيروت

حاكم دارفور: قوات الدعم السريع تمارس إبادة جماعية

مجموعة السبع تؤكد دعم حل الدولتين ووقف إطلاق النار الفورى

لبيك اللهم.. المسلمون يؤدون ركن الحج الأعظم على صعيد عرفات

إقالة سيوتى من رئاسة «الجمهوريون» بعد تحالفه مع اليمين المتطرف بفرنسا

محكمة فى النيجر ترفع الحصانة عن بازوم المتهم بالخيانة وتمويل الإرهاب

أوروبا إلى اليمين.. ولندن لليسار

حزب العمال يقترب من الفوز فى الانتخابات البريطانية المبكرة