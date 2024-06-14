تخريج أول دفعة من مدارس المزارعين الحقلية بجنوب سيناء

هنأ الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور محمد عزت- نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية المزارعين المكرمين في الحفل الذي أقيم بمدينة الطور بمناسبة تخريج أول دفعه من المزارعين المشاركين في المدارس الحقلية للإنتاج النباتي لمشروع تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء .

وقال رئيس بحوث الصحراء بأن هذا المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بهدف رفع وعي المزارعين لتحسين انتاجية أراضيهم وتقديم نماذج وممارسات ذكية مناخيا تساهم في مواجهة آثار التغيرات المناخية .

وفي ذات السياق اضاف الدكتور عبدالله زغلول مستشار وزير الزراعه ورئيس المشروع بأن المشروع يستهدف مشاركة ١٠٠٠ مزارع بمدن راس سدر والطور ونويبع من خلال عقد جلسات مدارس حقلية بمشاركة الخبراء في كافة المجالات الزراعية للمساهمة في تقديم الدعم الفني والارشادي للمشاركين بالمشروع وتصحيح بعض الممارسات الزراعيه وإدخال ممارسات جديده تزيد من الانتاجيه ومن ثم تحسين الدخل وخلق فرص عمل للشباب والسيدات .

ومن جانبه صرح الدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لشئون البرامج في مصر بأن المشروع حقق نجاحا كبيرا على أرض محافظة جنوب سيناء واشاد بالمشاركة الفعاله للسيدات في مدارس انتاج الدواجن والذي سيكون له دورا هاما في تقديم نماذج ناجحه للمشروعات الصغيره التي تساعد السيدات في المشاركة في تحسين دخل الاسره .

وأوضح الدكتور أحمد الحاوي المدير التنفيذي للمشروع بأنه قد تم تنفيذ ٤٩ مدرسه حقليه في مجال الإنتاج النباتي لمحاصيل القمح والشعير وكذلك النخيل والزيتون وجاري تنفيذ ٣٠ مدرسه حقليه خاصه بالانتاج الحيواني والدواجن وأضاف الحاوي بأنه قد تم اهداء اول دفعه من المكرمين ٥٠ رشاشة ظهريه بموتور و٥٠ الة بلانتر للزراعه مقدمة من الفاو وسيتم تخريج دفعات أخرى من المميزين خلال الفتره القادمه .

من جانبه أشاد الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء بالجهد المبذول في هذا المشروع ومثمنا دور منظمة الأغذية والزراعة ومركز بحوث الصحراء في دفع عجلة التنمية الزراعيه بالمحافظة وان ما تحقق من نهضه زراعيه بالمحافظة يعد نجاحا عظيما لوزارة الزراعه والمؤسسات المتواجده على أرض جنوب سيناء .

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