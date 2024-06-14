الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 3مصابين في حريق شقة بالمرج

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينه حريق

شب داخل شقة سكنية اليوم بمنطقة المرج وفحص اثار الحريق لمعرفه أسبابه والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين الثلاثة في الواقعة.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المرج، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الاطفاء لموقع النيران، وتم فرض كردون أمني، وتمت السيطرة علي النيران واخمادها.

تبين اصابه 3 أشخاص باختناق جراء تصاعد الادخنة بكثافة.

كشفت المعاينة الاولية عن حدوث ماس كهربائي ادي لتفحم محتويات الشقة السكنية بالكامل.