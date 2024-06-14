بالفيديو.. صلاح عبدالله يشارك جمهوره قصيدة "بينى وبينك"

نشر الفنان صلاح عبدالله على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو له من برنامج معكم منى الشاذلي، أثناء إلقاء إحدى قصائده "بينى وبينك فركة كعب".

https://www.instagram.com/reel/C8Mm5xkMQaO/?igsh=a3A4dnU0NHVoaTU=

جاءت كلمات القصيدة "بينى وبينك فركة كعب

خطوه واحده لكن صعب



صعب اخطى لوحدى وانتى قاعدة ساكته

وفى عنيكى نظره تايهه شارده ثابته".

وجاء رد فعل الإعلامية منى الشاذلي بكلمات لتعبيرها عن تقديرها للفنان صلاح عبدالله وقالت "بحبك ياعم صلاح"، وسط تصفيق وتفاعل كبير من جمهور البرنامج المشارك فى الحلقة".

حل الفنان صلاح عبدالله ضيفاً فى برنامج معكم منى الشاذلى، وشارك معه الحوار المطرب على الحجار، وحققت الحلقة نسب مشاهدات مرتفعة، وتشارك الضيوف الغناء وإلقاء الشعر وسط تفاعل كبير من جمهور البرنامج.

شارك الفنان صلاح عبدالله فى الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل"العتاولة"، بطولة مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، فريدة سيف النصر، محمد التاجى، زينه، زينب العبد، والإخراج أحمد خالد موسى.