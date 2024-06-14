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الجمعة 14 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ثنائية إمام عاشور تمنح الأهلي التقدم أمام فاركو في الشوط الأول

إمام عاشور
إمام عاشور
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حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدما على نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد برج العرب والمؤجل من الجولة 11 من مسابقة الدوري الممتاز. 

أحرز ثنائية الأهلي اللاعب إمام عاشور في الدقيقتين 30 و45، بينما سجل هدف فاركو اللاعب جابر كامل في الدقيقة 37. 

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق الأحمر، لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره فاركو، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة فاركو كالتالي: 
حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: حسين الشحات - موديست- رضا سليم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير، محمود متولي، رامي ربيعة، كهربا، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، عمرو السولية، أفشة، طاهر محمد طاهر.
ويحتل الأهلي المركز الـ 9 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 33 نقطة، بينما يحتل فريق فاركو المركز الـ 16 برصيد 21 نقطة.

 

 

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