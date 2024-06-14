تفاصيل خطة «الإسعاف» لتأمين احتفالات عيد الأضحى وعودة الحجاج .. 2336 مركبة إسعافية منها 707 تتابع شعائر الصلاة .. 15 نقطة إسعاف ثابتة بمحطات المترو

بدأت هيئة الإسعاف المصرية تنفيذ خطتها لتأمين احتفالات عيد الاضحى المبارك ، بداية من شعائر صلاة العيد ، والاحتفالات بكافة المحافظات والميادين العامة والحدائق والمنتزهات.

د عمرو رشيد رئيس هيئة الاسعاف



تأمين شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك والحدائق العامة بعدد 707 سيارات إسعاف مجهزة كعناية مركزة

أعلن الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية ورئيس البعثة الطبية للحج لهذا العام عن دخول خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك حيز التنفيذ، وإعلان حالة التأهب بين صفوف الفرق الإسعافية والطبية بهيئة الإسعاف المصرية، موضحا انه تم الدفع بعدد 2336 مركبة إسعافية لتأمين كافة أرجاء مصر وربوعها، تم تخصيص 707 مركبة إسعافية منها لتأمين شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك والمتنزهات العامة التي تشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين في مثل هذا الوقت من العام.

تأمين خطوط المترو ب 15 نقطة إسعاف ثابتة وتكثيف الانتشار بالمحطات التبادلية

كما أعلن رشيد عن امتداد خطة التأمين لتشمل الخطوط الثلاث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى عبر 15 نقطة إسعاف ثابتة، مدعومة بفرق إسعافية مترجلة، يتم تكثيف انتشارها بالمحطات التبادلية التي تشهد كثافات بشرية مرتفعة، وتضمنت الخطة نشر 11 لانش إسعاف نهري لتأمين المجرى الملاحي لنهر النيل بمحافظات القاهرة، الجيزة، الأقصر، وأسوان.

تكثيف التغطية الإسعافية بالمدن الساحلية مع إرتفاع درجات الحرارة ودخول إجازة العيد حيز التنفيذ

وأوضح أن الخطة تضمنت تكثيف الانتشار على كافة الطرق والمحاور الرئيسية، وتكثيف التغطية الإسعافية بالمدن الساحلية والطرق الممتدة على الشريط الساحلي للبلاد، مع دخول إجازة العيد حيز التنفيذ وتوجه الكثيرين لقضاء العطلات بالمدن الساحلية، بالتزامن مع مرور البلاد بموجه شديدة الحرارة.

خطة التأمين تمتد حتى عودة الحجاج إلى ارض الوطن خاصة بالمنافذ الجوية والبرية

في ذات السياق أعلن رشيد أن خطة التأمين تمتد لتأمين كافة المنافذ الجوية والبرية منذ الآن وحتى رجوع حجاج بيت الله الحرام سالمين لأرض الوطن، عبر نشر سيارت إسعاف مجهزة كعناية مركزة داخل الموانئ البرية والجوية، بالإضافة إلى سيارات إسعاف ذاتية التعقيم، مخصصة للتعامل مع الحالات المرضية شديدة العدوى وعزلها بشكل كامل، وذلك بالتعاون مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.

إنتظام الخدمات المقدمة للأطفال المبتسرين وحالات الغسيل الكلوي

وقال أن توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان للخطة، تطرقت للتأكيد على ضرورة انتظام كافة الخدمات التي تقدمها هيئة الإسعاف وعدم تأثرها بإعلان حالة الطوارئ بالمنظومة الإسعافية، وعلى رأسها الخدمات المقدمة للأطفال المبتسرين وحالات الغسيل الكلوى، وبضرورة التنسيق التام مع كافة قطاعات وزارة الصحة والسكان في حالات الإخلاء الطبي للمرضى والمصابين.

التأكد من وجود رصيد كافى من المستلزمات الطبية والدوائية بالسيارات

وحول دور فرق الدعم اللوجيستي أكد رشيد وجود رصيد كافٍ من المستلزمات الطبية والدوائية بأسطول الإسعاف المصري، بالإضافة إلى وجود مخزون كافٍ لتعويض أي نواقص دوائية وذلك بشكل فوري، بالإضافة إلى عمل مراجعة لكفاءة شبكات الاتصال اللاسلكية التي تربط أسطول سيارات الإسعاف بغرف القيادة والتحكم، وكذلك انتظام العمل بالخط الساخن 123 لتلقي كافة الاستغاثات الإسعافية على مدار 24 ساعة متواصلة.

وحول القدرة التشغيلية لأسطول هيئة الإسعاف في حالات الكوارث والأزمات، لفت الى استعداد الأسطول الإسعافي على التعامل مع كافة السيناريوهات الطارئة، عبر تفعيل نظام الإزاحات والذي يتيح توفير دعم من المحافظات والقطاعات المجاورة لموقع الحدث بشكل عاجل.

تضمنت خطة التأمين تفعيل غرفة الأزمات والطوارئ بالمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور محمد أبو حمص رئيس قطاع العمليات والشنغيل، والتي يمتد عملها على مدار 24 ساعة متواصلة، عبر تنسيق تام مع الأجهزة المعنية وكافة قطاعات وزارة الصحة والسكان وذلك للتيسير على المواطنين ولضمان تمتعهم بأقصى درجات الرعاية والسلامة.

