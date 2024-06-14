افتتاح مسجد الملجأ بمحافظة دمياط

أنابت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد لافتتاح مسجد الملجأ بقرية تفتيش السرو بمركز فارسكور، بحضور الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف ووليد شوقى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور ولفيف من القيادات التنفيذية والدعوية بمحافظة دمياط.

جاء الافتتاح قبل صلاة الجمعة اليوم ، وبدأ الافتتاح بإقامة مقرأة الأئمة بالمسجد، كما استهلت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة آيات قرآنية مباركة، وألقى مدير مديرية الاوقاف خطبة الجمعة وعقب الصلاة عُقدت مقرأة الجمهور.

تأتى تلك الجهود فى إطار خطة وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور محمد مختار جمعة لعمارة بيوت الله وتجهيزها لاستقبال المصلين وإقامة الشعائر الدينية والأنشطة الدعوية ، وذلك لنشر تعاليم الدين .

أوقاف دمياط توزع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية

في سياق أخر قامت مديرية أوقاف دمياط بتوزيع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية ببندر دمياط.

بحضور مندوب المديرية الشيخ أحمد فرحات مفتش المتابعة بإدارة أوقاف دمياط وذلك برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي والشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه مدير مديرية أوقاف دمياط، وإشراف الدكتور علي إسماعيل صابر مدير الدعوة بدمياط، والشيخ محمد عبد اللطيف أبو الأسعاد مدير إدارة أوقاف دمياط.

وزعت المديرية لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأكثر احتياجا في كافة مناطق وقرى محافظة دمياط .

كما وزعت مديرية أوقاف دمياط لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية بحضور مندوب المديرية الشيخ مسعد العراقي، إمام مسجد البرجيسي بالسرو .