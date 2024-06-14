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الجمعة 14 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جماعة إسرائيلية هاجمت قوافل مساعدات غزة

مستوطنين
مستوطنين
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فرضت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عقوبات على جماعة إسرائيلية لمهاجمتها قوافل مساعدات إنسانية متجهة إلى المدنيين في قطاع غزة، في أحدث خطوة تستهدف الجهات الفاعلة التي تعتقد واشنطن أنها تهدد جهود السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بحسب ما أفاد مسؤولون أمريكيون، في تصريحات نشرتها "رويترز".

تستهدف العقوبات جماعة "تساف 9"، وهي جماعة لها صلات بجنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، بسبب أنشطة تشمل منع شحنات المساعدات ومضايقتها وإلحاق الضرر بها. كما واجهت إسرائيل اتهامات بعرقلة دخول المساعدات للقطاع.

المدنيون الفلسطينيون في حاجة ماسة إلى المساعدات حيث تواصل إسرائيل عدوانها وقصفها المستمر للقطاع منذ ثمانية أشهر، ما أدي إلي استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

واشنطن الولايات المتحدة عقوبات جماعة إسرائيلية تساف 9 غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي