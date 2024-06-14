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الجمعة 14 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة علي حريق شقة سكنية بالمرج وإصابة 3 أشخاص

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شب حريق داخل شقة سكنية اليوم بمنطقة المرج، وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق وتمت أعمال السيطرة علي النيران واخمادها، وتبين تفحم محتويات الشقة بالكامل، وإصابة 3 أشخاص باختناق جراء تصاعد الادخنة بكثافة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المرج، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الاطفاء لموقع النيران، وتم فرض كردون أمني، وتمت السيطرة علي النيران واخمادها.
كشفت المعاينة الاولية عن حدوث ماس كهربائي ادي لتفحم محتويات الشقة السكنية بالكامل.

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