الرئيس البرازيلي لمجموعة السبع: حق الدفاع المشروع في غزة تحول إلى حق في الانتقام

الجمعة 14/يونيو/2024 - 07:07 م

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لمجموعة السبع، إن حق الدفاع المشروع في غزة تحول إلى حق في الانتقام، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي ذات السياق قال مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، عائد ياغي، اليوم، مدير مستشفى كمال عدوان حذر من تعرض 200 طفل لسوء التغذية.

وأضاف "ياغي" في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن آلاف الأطفال يعانون سوء التغذية والمجاعة جراء منع الاحتلال دخول المساعدات للقطاع، مشيرًا إلى أن ازدياد عدد الجرحى يخلف عبئًا إضافيًا على الطواقم الطبية

وأوضح مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، أن الوضع في القطاع خطير للغاية جراء القصف الإسرائيلي.