مسجد الخيف بمشعر منى يكتظ بآلاف المصلين في يوم التروية

اكتظ مسجد الخيف بآلاف المصلين بعد توافد حجاج بيت الله على مشعر منى، اليوم الجمعة، حيث امتلأت جنباته بالمصلين وسط أجواء إيمانية وروحانية مفعمة بالأمن والإيمان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن مسجد الخيف شهد مسجد الخيف إطلاق أكبر مشروع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال الستة أعوام الماضية في تطوير وتحديث أنظمة التكييف وإضافة أكثر من 780 مكيفًا، وكذلك أجهزة حديثة لتنقية الهواء بعدد (73) وحدة تعمل على ضخ الهواء النقي داخل المسجد وتقوم بضخ الهواء النقي من خارج المسجد بنسبة 100%، ودرجة الحرارة تصل داخل الخيف 20 درجة مئوية.

وكان مسجد الخيف محل اهتمام وعناية خلفاء المسلمين على مر التاريخ، وَوُسِعت عمارته في سنة 1407هـ وبه أربع منارات كما زود بجميع المستلزمات من إضاءة وتكييف وفرش ومجمع لدورات المياه به أكثر من ألف دورة مياه.

وتنفذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، في المسجد مجموعة من البرامج، والمناشط الدعوية خلال أيام الحج، بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة وطلبة العلم في إطار البرامج العلمية والثقافية لتبصير المسلمين أمور دينهم.