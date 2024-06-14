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الجمعة 14 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا باسيليوس يتفقد تدريب فريق شمامسة كنائس الإيبارشية

ارشيف
ارشيف
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تفقد اليوم الأنبا باسيليوس تدريب فريق الشمامسة الإيبارشي و ذلك بكاتدرائية يسوع الملك .

وذلك إيمانا من  الأنبا باسيليوس على أهمية تفعيل مبادرة شبابنا مستقبلنا و تشجيع و تفعيل مواهب الشباب و استثمارها لخدمة الكنيسة والإيبارشية . حيث استمع الأنبا باسيليوس لآراء ومقترحات أعضاء فريق الشمامسة 

واعطي  الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لهم مؤكدا لهم أهمية روحانية الألحان و أهمية دور الشمامسة في خلق جو روحي أثناء الصلوات المختلفة
وفي ختام كلمته اعطى الأنبا باسيليوس توجيهاته و توصياته و وضع رؤى و آليات لمسؤولي الفريق لتنظيم امور الخدمة للعمل بها الفترة المقبلة متمنيا للجميع خدمة مباركة مثمرة .
جدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص صاحب النيافة الانبا باسيليوس على تشجيع كل طاقات ومواهب شباب الإيبارشية واستثمارها لخدمة الإيبارشية . 
 

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