الأنبا باسيليوس يتفقد تدريب فريق شمامسة كنائس الإيبارشية

تفقد اليوم الأنبا باسيليوس تدريب فريق الشمامسة الإيبارشي و ذلك بكاتدرائية يسوع الملك .

وذلك إيمانا من الأنبا باسيليوس على أهمية تفعيل مبادرة شبابنا مستقبلنا و تشجيع و تفعيل مواهب الشباب و استثمارها لخدمة الكنيسة والإيبارشية . حيث استمع الأنبا باسيليوس لآراء ومقترحات أعضاء فريق الشمامسة

واعطي الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لهم مؤكدا لهم أهمية روحانية الألحان و أهمية دور الشمامسة في خلق جو روحي أثناء الصلوات المختلفة

وفي ختام كلمته اعطى الأنبا باسيليوس توجيهاته و توصياته و وضع رؤى و آليات لمسؤولي الفريق لتنظيم امور الخدمة للعمل بها الفترة المقبلة متمنيا للجميع خدمة مباركة مثمرة .

جدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص صاحب النيافة الانبا باسيليوس على تشجيع كل طاقات ومواهب شباب الإيبارشية واستثمارها لخدمة الإيبارشية .

