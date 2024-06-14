خبير علاقات دولية: مصر تخفف المعاناة عن الفلسطينيين دائما رغم التحديات

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن مصر تسخر كل إمكاناتها لإدخال المساعدات لقطاع غزة، رغم التعنت الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مصر رغم التحديات من ضرب المعبر واحتلاله تتحرك دائمًا في سبيل تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين في غزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، اليوم الجمعة، أن الدعم الإنساني المصري تُوّج أمس الأول في المؤتمر الدولي للاستجابة الطارئة لغزة، الذي عُقد في الأردن بدعوة من الرئيس السيسي والملك عبدالله والأمم المتحدة، ما يعكس دور مصر المتواصل في إطار أولويات الدولة لوقف نزيف الدم من خلال المسار الأمني والاتفاق بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الهمجية ووقف المعاناة اليومية التي يواجهها سكان غزة في ظل استخدام قوات الاحتلال سلاح التجويع.