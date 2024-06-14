المحقق الذي فقد عقله على مسرح الغد

يشهد مسرح الغد بالعجوزة، العرض المسرحي "المحقق الذي فقد عقله"، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن عروض المسابقة الرسمية لمواسم نجوم المسرح الجامعي في نسخته السادسة برئاسة المخرج خالد جلال.

ويحضر العرض أعضاء لجنة تحكيم الدورة السادسة التي تضم كل من: الكاتب الصحفي عاطف النمر، والفنان محسن منصور، والمخرج سامح مجاهد، والدكتورة مروة عودة، والمهندس محمد الغرباوي.

"المحقق الذي فقد عقله" لفرقة جامعة القاهرة المسرحية، ومن بطولة: أحمد صادق في دور "المحقق"، أحمد طارق في دور "الجساس"، يوستينا هشام في دور "مرة"، محمد عبدالظاهر في دور "دهشان"، روان سيد في دور "الماظية"، أدهم إبراهيم في دور "الطيب".

العرض ديكور محمد عبدالمنعم، إضاءة محمود الحسيني، ملابس ومكياج روان سيد، موسيقى محمد سالم، استعراضات محمد خليفة، والعمل من تأليف رأفت الدويري، دراماتورج أحمد مراد، رؤية وإخراج محمود إسماعيل.

وتستمر فعاليات الدورة السادسة لمواسم نجوم المسرح الجامعي برئاسة المخرج خالد جلال، حتى اليوم الجمعة 14 يونيو الجاري، وقد شهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الفنانين الذين شاركوا في عروض المسرح الجامعي، وهم: الفنان خالد الصاوي، والفنان ضياء عبدالخالق، والمخرج محسن رزق، والمخرج محمد جبر، والفنان أحمد عبدالوهاب، والفنان الدكتور فريد النقراشي، والفنان محمد أسامة، والفنان كريم عفيفي، والدكتورة عبير فوزي.