مدير "الإغاثة" بغزة: ازدياد الجرحى يمثل عبئًا إضافيًا على الطواقم الطبية

أفاد الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة، إن الوضع في القطاع خطير للغاية جراء القصف الإسرائيلي، مؤكدًا أن الإمكانيات الطبية انعدمت في القطاع وحياة الأطفال في خطر.

وأضاف عائد، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن آلاف الأطفال يعانون سوء التغذية والمجاعة جراء منع الاحتلال دخول المساعدات للقطاع، مشيرًا إلى أن مدير مستشفى كمال عدوان حذر من تعرض 200 طفل لسوء التغذية والمجاعة.

وأكد مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، أن ازدياد عدد الجرحى يخلف عبئًا إضافيًا على الطواقم الطبية.