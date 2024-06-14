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الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"أيام الله الحج": أهل قريش طافوا عرايا ولم يقفوا على عرفة

جبل عرفة
جبل عرفة
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كشف الفيلم الوثائقي "أيام الله الحج"، الذي عرضته "القاهرة الإخبارية"، عن أن قبيلة قريش قسمت الحج إلى أنواع منها "الحمس"، وكان مخصصًا لقريش وخزاعة وقبائل العرب، الذين يطوفون بالبيت بلباسهم، أما الآخرون إما أن يطوفوا عرايا أو يستأجرون لباسًا ليطوفوا به.

وأشار الفيلم الوثائقي "أيام الله الحج" إلى أن أكثر ما فعلوه أنهم لا يقفون بعرفة أو ينفرون إلى مزدلفة بل كانوا يقولون إنهم لا يعظمون إلا البيت الحرام.

وأوضح "أيام الله الحج" أن نداء سيدنا إبراهيم بالحج بعد رفع قواعد الكعبة وصل إلى الأرحام والأصلاب لمن كتب الله له الحج إلى يوم القيامة.

الفيلم الوثائقي البيت الحرام سيدنا إبراهيم قبيلة قريش وثائقي يوم القيامة