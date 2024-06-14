خبير بالشأن الروسي: الخناق بدأ يضيق حول أوكرانيا

قال الدكتور آصف ملحم، خبير بالشأن الروسي، إن الخناق بدأ يضيق الآن حول أوكرانيا، وهذا ما يؤلم النفس بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فهم أقروا قرضًا بقيمة 50 مليار دولار فوائد هذا القرض ستدفع من عوائد الأموال الروسية المجمدة، وهذا القرض الذي أقرّ تجب الموافقة عليه من قبل الاتحاد الأوربي وغير معروف إن كان ستصدر هذه الموافقة أم لا، مشيرًا إلى أنه بعد موافقة دول الاتحاد الأوربي سيتم توقيع عقد بين أوكرانيا وبين المقرضين لأجل ضمان هذه القروض.

وأضاف خبير الشئون الروسية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أن هذا الخناق لم يضق على روسيا إطلاقا في هذا الموضوع تحديدا، بل العكس تمامًا، هذه تعد تسديدة في المرمى الغربي وليس في المرمى الروسية.

وتابع: روسيا قادرة دائمًا على الرد وفي جميع المستويات السياسية والعسكرية والاستراتيجية، وهذا الشيء نعلمه جيدًا، فروسيا لا تتصرف على مبدأ الفعل وردة الفعل، الرئيس بوتين نفسه قال من جاء يستمثر أمواله في بلاده فهو مرحب به ونحن نحترمه ونقدره لأنه يساعدنا على تطوير البلد اقتصاديًا والتنمية في هذه البلد لذلك لن نقوم بأي شكل من الأشكال بخطوات متناظرة، وروسيا قادرة على فعل ذلك، فحجب الأموال المجمدة في روسيا نفسها يكافئ تلك الأموال المجمدة في الدول الغربية.