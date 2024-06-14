قطاع البنوك يستحوذ على 9.7% من إجمالي تداولات البورصة خلال أسبوع

تصدر قطاع العقارات قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول ( بدون صفقات) البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي بقيمة تداولات بلغت 4,07 مليار جنيه، ليستحوذ على 31,7% من إجمالي قيمة تداول القطاعات، من خلال تداول 787 مليون سهم عبر تنفيذ 87,7 ألف عملية تداول.

واحتل قطاع موارد أساسية المرتبة الثانية عبر تداولات بلغت قيمتها 2,45 مليار جنيه، ليستحوذ على 19,1% من إجمالي تداولات القطاعات، من خلال تداول 110 مليون سهم بعدد عمليات بلغ 68 ألف عملية تداول.

وحل قطاع خدمات مالية غير مصرفية بالمرتبة الثالثة بقيمة تداولات بلغت 1,3 مليار جنيه، ليستحوذ على 10,1%من إجمالي التداولات ، ومن خلال تداول 581 مليون سهم، عبر تنفيذ 35 ألف عملية تداول.

يليه قطاع البنوك بالمرتبة الرابعة بقيمة بلغت 1,24 مليار جنيه، ليستحوذ علي 9,7% من إجمالي التداولات، من خلال تداول 21,8 مليون سهم، عبر تنفيذ 13,5 ألف عملية تداول.

ثم قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بالمرتبة الخامسة بقيمة بلغت 889 مليون جنيه، ليستحوذ على 6,9% من إجمالي التداولات، من خلال تداول 82,7 مليون سهم، عبر تنفيذ 17,9 ألف عملية تداول.