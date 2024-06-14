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الجمعة 14 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصر للطيران تشارك فى احتفالية "يوم أفريقيا" بأبوظبي.. صور

مصر للطيران تشارك
مصر للطيران تشارك فى احتفالية "يوم أفريقيا" بأبوظبي
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شاركت شركة مصر للطيران فى احتفالية "يوم أفريقيا" والتى تم تنظيمها فى مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

حضر الحفل عدد من الشخصيات الهامة وممثلي الدول الأفريقية وعدد من سفراء الدول الأفريقية لدى الإمارات.

 كما شهد الحفل تكريم عمرو الحفني، مدير مكتب مصر للطيران في أبوظبي، من قِبل سفير سيراليون، وذلك تقديراً لدور مصر للطيران البارز في خدمة حركة السفر والسياحة بقارة أفريقيا كما أنها راعياً رسمياً للحفل.

يُعتبر هذا الحدث جزءاً من إستراتيجية مصر للطيران لتعزيز حضورها في القارة الأفريقية وتوطيد العلاقات مع شركائها في المنطقة.

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