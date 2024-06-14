بوتين يعلن عن مبادرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن مبادرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، من خلال تسوية سلمية تضمن حياد كييف، والتخلي عن خطط الانضمام إلى الناتو، إلى جانب سحب القوات الأوكرانية من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

وأكد بوتين، خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تقدم اقتراح سلام حقيقي آخر لكييف والغرب، ومستعدة للمفاوضات، مشددا على أنه بدون مشاركة روسيا وبدون حوار صادق ومسؤول يستحيل التوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا وبشأن الأمن الأوروبي بشكل عام.

وذكر الرئيس الروسي، أن شروط روسيا لتحقيق التسوية السلمية في أوكرانيا هي سحب القوات الأوكرانية من كامل أراضي المناطق الجديدة في روسيا وهي جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان ومقاطعتا خيرسون وزابوروجيه، ضمن حدودها الإدارية التي كانت قائمة لحظة دخولها في قوام الدولة الأوكرانية، إلى جانب تخلي كييف عن نيتها الانضمام إلى حلف "الناتو".

وأضاف أنه بمجرد إعلان كييف عن استعدادها لسحب قواتها وبدء الانسحاب الحقيقي من هذه المناطق، وكذلك الإخطار رسميا بالتخلي عن خطط الانضمام إلى الناتو، ستصدر روسيا على الفور أمرا بوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات.

وتابع الرئيس الروسي: إنه من أجل التوصل إلى تسوية سلمية "تحتاج موسكو إلى أن تكون أوكرانيا دولة محايدة وتبقى خارجة عن أي تكتل وخالية من الأسلحة النووية، وأن تخضع لنزع السلاح واجتثاث النازية".

وأشار بوتين، إلى أن هذا هو الموقف المبدئي لروسيا، والذي "وافق عليه الجميع بشكل عام خلال مفاوضات إسطنبول في عام 2022"، مشددا على ضرورة أن تكون شروط نزع سلاح أوكرانيا مكتوبة وواضحة، بما في ذلك من ناحية تحديد عدد ومكان القوات.

واشتملت شروط بوتين أيضا على ضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية في أوكرانيا بشكل كامل، وكذلك إقرار الحقائق الإقليمية الجديدة، والاعتراف بشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول ودونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه كأجزاء لا تتجزأ من روسيا، وتثبيت ذلك في المعاهدات الدولية، وينبغي تثبيت كل هذه الأحكام المحورية والأساسية للتسوية في شكل اتفاقيات دولية أساسية، كما أن حل النزاع يتضمن إلغاء جميع العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الغرب.

وقال بوتين إن جوهر اقتراحه هو إن روسيا لا تسعى إلى هدنة مؤقتة أو وقف لإطلاق النار، كما يريده الغرب من أجل تعويض الخسائر وإعادة تسليح نظام كييف وإعداده لهجوم جديد، ولكن روسيا ترغب في إنهاء الصراع بشكل كامل وليس تجميده.

وحذر بوتين الغرب وكييف في حال رفضوا اقتراح السلام هذا، فسوف يتحملان المسؤولية السياسية والأخلاقية عن استمرار إراقة الدماء، مشيرا إلى أن الحقائق على الأرض ستستمر في التغير ليس لصالح نظام كييف، وستكون شروط بدء المفاوضات مختلفة في المستقبل.

واختتم الرئيس الروسي: إن "روسيا مستعدة للحوار مع جميع الدول وليس فقط شكليا، وإنما حوار جدي وحقيقي حول كافة القضايا المتعلقة بالأمن الدولي.