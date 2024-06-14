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الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مطران اللاتين يحتفل مع الفرنسيسكان بعيد القديس أنطوني بالإسكندرية

ارشيف
ارشيف
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احتفل المطران كلاوديو لوراتي بعيد القديس انطونيوس البدواني بكنيسته في باكوس في حضور الرهبان الفرنسيسكان بالإسكندرية. 

وجمع غفير من المؤمنين ومشاركة الاخوات الراهبات و أعضاء الرهبنة الثالثة العلمانية التي احتفل أثناء القداس الإلهي بطقس قبول انضمام ثلاثة من الأعضاء الجدد الي الأخوة.

وقد القي العظة المنسينيور أنطوان الفرنسيسكاني متاملا في حياة القديس انطونيوس والتي تعلمنا اليوم ان نقبل بثقة ورجاء إرادة الله تعالي و التي نستطيع اكتشافها فقط إذا كان ينا علاقة روحية وثيقة مع الله في الصلاة والتأمل في كلمته.

أقباط أقباط الأقصر