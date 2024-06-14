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الجمعة 14 يونيو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية تعرض لقطات نادرة للمناسك في فيلم "أيام الله.. الحج"

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام
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اعتمدت قناة "القاهرة الإخبارية"  في فيلمها التسجيلي الذي حمل عنوان "أيام الله.. الحج" على صور نادرة للمشعر الحرام ومناسك الحج، حيث أظهرت اللقطات الحجاج، وبيت الله الحرام، ورحلة الحجيج على الجمال لتأدية الشعيرة الأعظم.

وأشار الفيلم الوثائقي إلى أن المصادر التاريخية  أوردت معلومات كثيرة عن الحج، منها ما يشير إلى أن آدم عليه السلام حج 40 حجة إلى مكة آتيًا من الهند.

واستمرت مسيرة الحج مع آدم وبنيه، فيقال إن آدم وإدريس طافا بالبيت العتيق، لكن الأنبياء ما بين إدريس وإبراهيم كانوا يطوفون بربوة مكان البناء الذي أقام عليه إبراهيم الكعبة.
 

البيت العتيق التاريخ المصادر التاريخية بيت الله الحرام صور نادرة مناسك الحج مسيرة