لاعبو الزمالك يتفقدون أرضية ملعب المقاولون العرب استعدادا لمواجهة سيراميكا

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد المقاولون العرب، بالجبل الأخضر استعداداً لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد رفاعي - سيد عبد الله "نيمار" .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أوباما.