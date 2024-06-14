رسميًا.. نجم منتخب المغرب ينتقل إلى الدوري الإنجليزي

تعاقد نادي كريستال بالاس الإنجليزي، اليوم الجمعة، مع المدافع الدولي المغربي شادي رياض رسميًا، قادمًا من نادي برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي ضم شادي رياض لتعزيز خط دفاع كريستال بالاس، بعد موسم مميز قضاه مع ريال بيتيس الإسباني على سبيل الإعارة، حيث شارك في 30 مباراة في جميع المسابقات.

ويعد رياض من أبرز المواهب الشابة في الكرة المغربية، حيث توج مع منتخب بلاده ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، كما خاض مؤخرًا أول 3 مباريات دولية له مع منتخب المغرب الأول، مسجلاً هدفه الدولي الأول أمام الكونغو في الأيام القليلة الماضية.

عقد شادي رياض مع كريستال بالاس

ووقع رياض على عقد يربطه بنادي كريستال بالاس حتى يونيو 2029، معربًا عن سعادته بالانتقال إلى النادي اللندني، قائلًا: «أنا سعيد حقًا بالانضمام إلى كريستال بالاس. لقد كنت مهتمًا بالمجيء إلى هنا بسبب تاريخ النادي والدوري الذي يلعب فيه».

وأضاف شادي رياض: «لقد أخبروني كيف لعبوا هذا العام وأعتقد أن هذا يكمل الطريقة التي ألعب بها تمامًا».

وأتم نجم منتخب المغرب: «النادي لديه لاعبين رفيعي المستوى من الشباب، وقد جئت إلى هنا لمتابعة نفس مسارهم، للنمو كما كبروا».

ويعد شادي رياض أول صفقات كريستال بالاس في الميركاتو الصيفي الحالي، ليعزز خط دفاع الفريق، الذي يملك أكثر من لاعب في صفوف منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2024.