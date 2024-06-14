الأنبا باخوم يترأس قداس المناولة الاحتفالية بعزبة النخل ويلتقي مسؤولي الأنشطة الرعوية

تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، ترأس صباح اليوم، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل.

شارك في الصلاة الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، حيث ألقى عظة الذبيحة الإلهية حول "سر الإفخارستيا".

وأجرى الأنبا باخوم حوارًا مفتوحًا مع المحتفى بهم حول ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على ممارسة الأسرار الكنسية، وقراءة الكتاب المقدس، وحضور القداس الإلهي، مختتمًا الصلاة بتوزيع الشهادات التذكارية عليهم.

وعقب الذبيحة الإلهية، التقى المطران خدام، ومسؤولي الأنشطة الرعوية بالكنيسة، بحضور الأب يوحنا، مقدمًا كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة.

وخلال اللقاء، شكر النائب البطريركي الأب الراعي، وجميع الخدام، من أجل مجهوداتهم المبذولة، كما تعرف على الأعمال، التي أنجزت خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عرض الرؤى المستقبلية لجميع خدمات الكنيسة، ونبذات تعريفية عنها.

وأشار الأنبا باخوم إلى أهمية العمل الجماعي، والانفتاح على ثقافة الدعوات، والاهتمام بلجان الافتقاد.

وشدد الأب المطران على أهمية استثمار طاقات الشباب، لخدمة الكنيسة، مشجعًا جميع الحاضرين على المشاركة في جميع الأنشطة الإيبارشية، ولاسيما الخدام.

واختتم الأنبا باخوم اللقاء بالاستماع إلى آراء، ومقترحات الحاضرين، والتحديات التي تواجههم، وإعطاء بعض التوصيات الرعوية .