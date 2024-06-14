محمد محمود عبدالعزيز يحيى ذكرى ميلاد شقيقه: ربنا يخليك ليا ويفرح قلبك

هنأ الفنان محمد محمود عبدالعزيز، شقيقه الفنان كريم محمود عبدالعزير بمناسبة عيد ميلاده، الذي يحل اليوم الجمعة 14 يونيو من العام 1985.

ونشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز صورة تجمعه بشقيقه كريم محمود عبدالعزيز معلقا، "١٤ يونيو عيد ميلاد ابنى البكرى وأخويا الصغير وصاحبى والرجولة والجدعنة كلها، ربنا يخليك ليا ويكرمك ويفرح قلبك ودايماً فى نجاح ومن نجاح لنجاح يا حبيبى".

وتابع: "اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

بدأ الفنان كريم محمود عبدالعزيز مشواره الفني بالمشاركة في فيلم "البحر بيضحك ليه"، الذي عرض في العام 1995، ومن بطولة الفنان محمود عبدالعزيز، نجاح الموجي، نهلة سلامة، ومن تأليف وإخراج محمد كامل القليوبي، ثم اتبعه بعدد من الأفلام منها على سبيل المثال وليس الحصر: النمس، الناظر، ساعة ونصف، حصل خير، عش البلبل، عمر وسلوى، جوازة ميري، موسى، كيرة والجن، بيت الروبي، وغيرها من الأعمال التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

ومن أبرز الأعمال الدرامية الذي شارك فيها: محمود المصري، رجل في زمن العولمة، الجماعة، باب الخلق، جبل الحلال، ربع رومي، هوجان، الاختيار، البيت بيتي، وغيرها.

وعرض له في رمضان الموسم الرمضاني السابق مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" ذات الـ15 حلقة، وشاركه البطولة الفنانين: شيكو، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، حمزة العيلي، صلاح عبدالله، محمد أبو داوود، حنان سليمان، وآخرون، والعمل من تأليف كريم سامي، أحمد عبدالوهاب، وإخراج محمد أمين.