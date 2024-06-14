ads
الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تغيير زي الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

الزمالك
الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك زيه الاحتياطي باللون الأسود في مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بسبب ارتداء فريق سيراميكا كليوباترا لشورت باللون الأبيض في مباراة اليوم ، مما دفع الزمالك لتغيير زيه الأساسي واللعب باللون الأسود.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد رفاعي - سيد عبد الله "نيمار" .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم:  ناصر منسي - يوسف أوباما.

الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري الممتاز مباراة الزمالك زي الزمالك أخبار الزمالك