بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس المناولة بكنيسة قلب يسوع

ترأس صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة.

شارك في الصلاة القمص فرنسيس نوير، والأب عماد كميل، راعيا الكنيسة، حيث ألقى البطريرك عظة الذبيحة الإلهية حول "القيامة وعيد الصعود".

وأكد الأب البطريرك أن القيامة لها أكثر من شكل، منه: القيامة من الصراع والخصام، وغيرها، وهي ما نعيشه كل يوم، ونتحد به مع الرب يسوع.

وأشار بطريرك الأقباط الكاثوليك إلى أن الصعود هو استمرار حضور المسيح، ووجوده بداخلنا، وفي الأسرار، ثم أجرى غبطته حوارًا مفتوحًا مع المحتفى بهم حول ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الأولى.

وشجع البطريرك أبنائه وبناته على قراءة الكتاب المقدس بانتظام، وحضور صلاة القداس الإلهي بصفة دائمة، وممارسة الأسرار الكنسية، بالإضافة إلى فعل أعمال الخير.

وفي ختام الذبيحة الإلهية، تم توزيع الهدايا التذكارية على أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، الذين بلغ عددهم ثمانية عشر فردًا، من قبل البطريرك