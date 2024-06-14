جامعة بني سويف تحقق إنجازا عالميا جديدا

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ،حصول الجامعة على مركز متقدم عالميا في "الطاقة النظيفة" أحد أهم أهداف التنمية المستدامة حيث حققت المركز 96 من اصل 987 جامعه ومعهد بحثى على مستوي العالم طبقا لتصنيف THE impact rankings 2024 .

ونجحت الجامعة في الاشتراك في معظم اهداف التنمية المستدامة والبالغ عددها 17 هدف SDGS، وحققت المركز (1000-801) عالميا، والمرتبة 5 على مستوي جامعات مصر في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور منصور حسن ، إن الجامعة حققت في الهدف الأول (لا للفقر) المرتبة 1000-801 عالميا والهدف الثاني (صفر للجوع) حققت 600-401 عالميا والهدف السادس (المياه و الصرف الصحي) حققت المرتبة 300-201 عالميا والهدف الثاني عشر (الاستهلاك والإنتاج المسؤول) حققت 600-401 عالميا والهدف الثالث عشر (تأثير المناخ) حققت 400-301 عالميا والهدف الرابع عشر (الحياه تحت الماء) حققت الجامعة المرتبة 400-301 عالميا ، وحققت فى الهدف السابع عشر الشراكة من اجل الأهداف المرتبة 1500-1001 عالميا.

وأشارت الدكتورة سماء الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة إلى أن المكتب يتابع تحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل قطاعات الجامعة لمعرفة مخرجات هذه الأهداف بهدف قياس درجة مساهمة الجامعة في المجتمع المحلي والدولي، ويعمل على تحقيق تلك الأهداف من خلال عقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية على مستوي كافة القطاعات.

كما أشارت الى اهتمام جامعات الدول العربية بالاشتراك في هذا التصنيف العالمي حيث تقدمت 292 جامعة عربية منهم 46 جامعه مصرية ويعتبر تحقيق اهداف التنمية المستدامة هدفا عالميا تسعي له جميع الجامعات تماشيا مع قرار الأمم المتحدة.