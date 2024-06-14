برلماني يطالب بردع الممارسات الاحتكارية خلال عيد الأضحى المبارك

طالب النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار وضمان توافر السلع الأساسية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، وأهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة من قبل الجهات المعنية ضد أي ممارسات احتكارية أو استغلالية قد تؤثر سلبًا على المواطنين وتزيد من حدة الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد " محسن"، في تصريح صحفي له اليوم، على ضرورة توفير وتعزيز سبل التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتوفير اللحوم والسلع الأساسية بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، وبأسعار مخفض، دعما للأسر الأكثر احتياجا.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على التجار الاهتمام بإعلاء المسؤولية الوطنية والمجتمعية من خلال تقديم السلع بأسعار معقولة ومراعاة عدم استغلال زيادة الطلب خلال فترة العيد، ومساهمة في تحقيق التوازن والاستقرار في السوق من خلال التعامل بشفافية ونزاهه.

واختتم النائب أحمد محسن، بتقديم التهنئة للرئيس عبد ةالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

