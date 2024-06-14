حزب الله يطلق عشرات الصواريخ على إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة 14 يونيو 2024 إنه تم إطلاق 35 صاروخا في وابل هذا الصباح من لبنان على كريات شمونة وبلدة كفار سولد القريبة.

وأعلن حزب الله المتمركز في جنوب لبنان مسؤوليته عن الهجوم، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم اعتراض عدد من الصواريخ، في حين سقط البعض الآخر في المنطقة، مما تسبب في أضرار في كريات شمونة وأشعل حريقا بالقرب من كفر سولد.

وردا على ذلك، قصفت الطائرات المقاتلة لجيش الاحتلال عدة مواقع تابعة لحزب الله في العديسة وكفركلا، وقصف أيضًا مواقع الإطلاق بالمدفعية.