الفيلم الوثائقي "أيام الله الحج": النبي إسماعيل تعلم الحديث بالعربية من قبيلة "جرهم"

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، فيلما وثائقيا بعنوان: "أيام الله الحج"، وتطرق الفيلم إلى نبع زمزم بأمر الله تحت قدمي الصغير إسماعيل بإذن الله، وقدوم قبيلة "جرهم" العربية، وطلبها من أمه هاجر مجاورة السكن في مكة، حيث الماء الشحيح في تلك المنطقة.

وأشار الفيلم إلى مرور السنوات وكبر إسماعيل عليه السلام، وتعلمه الحديث بالعربية من جرهم الذين تزوج منهم دون أن يكون قد رأى أباه منذ طفولته، لكن إبراهيم عليه السلام زار ابنه ومعه التكليف العظيم، ألا وهو بناء الكعبة المشرفة.

وأوضح الفيلم أنه كان من الغريب في الأمر أن الأب وابنه استطاعا التفاهم وتنسيق البناء كون إبراهيم عليه السلام كان يتكلم "السريانية" ثم "العبرانية" بعد عبوره إلى الشام فيما كان يتحدث إسماعيل العربية التي تعلمها من قبيلة "جرهم" العربية، واستجاب إسماعيل عليه السلام، وبدأ في مساعدة والده المكلف بناء بيت الله من جديد.

ولفت الفيلم إلى أنه بحسب النص القرآني الكريم فإن إبراهيم عليه السلام لم يبدأ البناء من الصفر، بل إنه رفع القواعد ما يشير إلى أن بناء سابقا للكعبة المشرفة حدث قبل بناء إبراهيم عليه السلام، وهو ما يشير إليه العلماء ببناء الملائكة للكعبة.