عيد الأضحى 2024.. بـ100 جنيه استمتع بخروجة العيد في مطروح

يهتم أهالي محافظة مطروح وزوارها من مختلف محافظات مصر بالبحث عن الأماكن الترفيهية والسياحية؛ لقضاء عطلة عيد الأضحى 2024 والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية وبأسعار مناسبة لدخل الأسرة، فنجد مدينة مرسى مطروح تشهد تجهيزات مكثفة واستعدادات كبيرة لاستقبال الزوار والمصطافين؛ لقضاء عطلة العيد، حيث تشهد محافظة مطروح إقبالا كبيرًا خاصة لما تتميز به من اعتدال في المناخ، وما تضمه من معالم أثرية وسياحية وحضارية.

فسحتك عندنا.. دخول الحدائق العامة بـ 10 جنيهات

وتضم مدينة مرسى مطروح مجموعة من الحدائق العامة التي تحتوي على الكثير من الخدمات والوسائل الترفيهية والألعاب الرياضية وألعاب الأطفال وبعض الحيوانات الأليفة وشاشات التليفزيون الكبيرة التي تعرض الأفلام للأطفال وجميع أفراد الأسرة، والتي تفتح أبوابها لاستقبال أهالي مطروح وضيوفها من المحافظات الأخرى للاستمتاع بالأجواء المثالية التي تختص بها محافظة مطروح في هذه الفترة من السنة، حيث يسود المحافظة طقس ربيعي معتدل مائل للدفء نهارًا معتدل ليلًا وسماء صافية ورياح هادئة تساعد زوار المحافظة على قضاء إجازة سعيدة.

ومن أبرز تلك الحدائق: حديقة الغزالة التي توجد في نهاية شارع الإسكندرية في وسط المدينة، وحديقة العوام التي توجد بالقرب من كورنيش المدينة بالقرب من شاطئ ومسجد العوام، ومنتزه كليوباترا بمساحته الكبيرة وحمام السباحة وملاعب كرة القدم الخماسية فضلًا عن ألعاب الأطفال

بـ 100 شمسية و4 كراسي قاعدة حلوة على البحر

وتستقبل شواطئ مرسى مطروح الساحرة، بطبيعتها الخلابة الساحرة والتي تتمتع بجمال وسحر غير عادي من المياه الفيروزية النقية والرمال البيضاء الناعمة، والتي تشهد إقامة عددًا من الفعاليات والاحتفالات وتنظيم برامج وحفلات ترفيهية، وأشهرها شواطئ عجيبة وروميل والعوام والباسنت والأبيض وأم الرخم وكليوباترا بحمامها التاريخي الذي ينسب لأخر ملوك الدولة البطلمية في مصر.