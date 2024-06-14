الفيلم الوثائقي"أيام الله الحج": ماء زمزم استمر في الفيضان أكثر من 4 آلاف عام

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، فيلما وثائقيا بعنوان: "أيام الله الحج"، من إنتاج وثائقيات قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة.

مكة المكرمة بلد الله الحرام والبقعة التي اصطفاها عز وجل لتكون مقرا لبيته المعظم، ومقصدا لملايين طلاب رحمته ومغفرته، لا يوجد كما يؤمن كل المسلمين أقدس من هذه البقعة الطاهرة، فهنا الكعبة المشرفة بيت الله الحرام في الأرض، كما البيت المعمور في السماء، وفي الكعبة نفسها الحجر الأسود أو يمين الله في الأرض، والذي يشير كثير من المصادر أنه نزل من الجنة.

وليس بعيدا عن الكعبة المشرفة، مقام إبراهيم، الذي يقال إنه الحجر الذي كان يرتفع بإبراهيم عليه السلام أثناء بناءه الكعبة المشرفة، وغير بعيد عن المقام، يوجد ماء زمزم الذي استمر في الفيضان أكثر من 4 آلاف عام إلا قليل.

هذه هي مكة المكرمة وهذا بيتها الحرام الذي أمر الله تعالى المسلمين بالحج إليه لمن استطاع سبيلا، وهناك من يرى أن فريضة الحج إلى مكة كانت قبل بناء إبراهيم عليه السلام وابنه الكعبة المشرفة، فكثير من الإخباريين يشير إلى أن آدم أبا البشر هو أول من حج.



