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الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

واشنطن تعتزم فرض عقوبات على جماعة إسرائيلية هاجمت قوافل مساعدات غزة

مساعدات إنسانية
مساعدات إنسانية
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قال مسؤولون أمريكيون، في تصريحات نشرتها "رويترز" اليوم الجمعة، إن واشنطن ستفرض عقوبات على جماعة إسرائيلية لمهاجمتها قوافل مساعدات إنسانية متجهة إلى المدنيين في قطاع غزة، في أحدث خطوة تستهدف الجهات الفاعلة التي تعتقد الولايات المتحدة أنها تهدد جهود السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وستستهدف العقوبات جماعة "تساف 9"، وهي جماعة لها صلات بجنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين اليهود في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، بسبب أنشطة تشمل منع شحنات المساعدات ومضايقتها وإلحاق الضرر بها. كما واجهت إسرائيل اتهامات بعرقلة دخول المساعدات للقطاع.

المدنيون الفلسطينيون في حاجة ماسة إلى المساعدات حيث تواصل إسرائيل عدوانها وقصفها المستمر للقطاع منذ ثمانية أشهر، ما أدي إلي استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

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