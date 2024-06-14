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الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر من الحرم المكي بمكة المكرمة ليوم التروية

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام
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تقدم البوابة نيوز خدمة بث مباشر للحرم المكي من مكة المكرمة لمشاهدة الملايين من المسلمين وهم يؤدون مناسك الحج.

واليوم الثامن من شهر ذي الحجة هو يوم التروية، ويتوافد فيه الحجاح إلى مشعر منى لقضاءه، تقربًا لله تعالى راجين منه القبول والمغفرة، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير.
وسمى اليوم الثامن من ذي الحجة ضمن رحلة الحاج بـ"يوم التروية"، لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء، ويحملون الماء بِالروايا إلى منى، استعدادًا ليوم عرفة في التاسع من ذي الحجة، ويبيت حجاج بيت الله الحرام بمنى، اتباعًا لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- ويؤدون خمس صلوات.

وأدى المئات من ضيوف الرحمن ممن وصلوا إلى مكة المكرمة طواف القدوم مهللين مكبرين فرحين بما آتاهم الله من فضله، وامتلأت ساحة المسجد الحرام بالحجيج الذين أتوا من كل فج عميق في هذه البقعة المقدسة، محملين بدعوات وأمنيات تفيض بها الألسن والقلوب والعيون. 

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