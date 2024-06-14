بث مباشر من الحرم المكي بمكة المكرمة ليوم التروية

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واليوم الثامن من شهر ذي الحجة هو يوم التروية، ويتوافد فيه الحجاح إلى مشعر منى لقضاءه، تقربًا لله تعالى راجين منه القبول والمغفرة، مكثرين من التلبية والتسبيح والتكبير.

وسمى اليوم الثامن من ذي الحجة ضمن رحلة الحاج بـ"يوم التروية"، لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء، ويحملون الماء بِالروايا إلى منى، استعدادًا ليوم عرفة في التاسع من ذي الحجة، ويبيت حجاج بيت الله الحرام بمنى، اتباعًا لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- ويؤدون خمس صلوات.

وأدى المئات من ضيوف الرحمن ممن وصلوا إلى مكة المكرمة طواف القدوم مهللين مكبرين فرحين بما آتاهم الله من فضله، وامتلأت ساحة المسجد الحرام بالحجيج الذين أتوا من كل فج عميق في هذه البقعة المقدسة، محملين بدعوات وأمنيات تفيض بها الألسن والقلوب والعيون.