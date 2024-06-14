البيئة: زراعة 338 ألف شجرة مثمرة وزينة في قنا وأسيوط  

أعلنت وزارة البيئة أنه فى إطار جهود الوزارة، ساهم البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة فى أعمال التشجير بمحافظتى قنا واسيوط الواقعتين فى نطاق عمل البرنامج، وتنفيذ حملات تشجير واسعة النطاق بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى من جمعيات اهلية وشباب من مختلف الأعمار استهدفت جميع المراكز والأحياء والقرى داخل المحافظتين.

جاء ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية (100) مليون شجرة، والمبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر وضمن أنشطة إدارات المخلفات الصلبة بتلك المحافظات.

وأوضحت وزارة البيئة في بيان اليوم الجمعة “تأتى هذه الحملات والأنشطة فى إطار جهود الدولة المصرية ووزارة البيئة في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وتماشياً مع أجندة الدولة للتنمية المستدامة فى ظل التحديات والتغيرات المناخية التى تواجه مصر وغيرها من دول العالم المختلفة، الى جانب جهود الوزارة فى تعظيم دمج البُعد البيئي كمحور أساسي لتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان”.

كما نفذت الوزارة من خلال البرنامج الوطنى العديد من حملات النظافة والتشجير بالمراكز والأحياء والقرى بمحافظة اسيوط بلغت ما يقرب من ٧٠ حملة نظافة وتشجير خلال العامين الماضيين وزراعة ما يقرب من ٧ الآف شجرة وذلك فى جميع مراكز محافظة أسيوط،، بالإضافة الى انه تم الأخذ بالاعتبار تشجير البنية التحتية من (محطات وسيطة) والمدعومة من قبل البرنامج الوطني حيث تم زراعة سياج شجري وغطاء نباتي داخل تلك المحطات بمركزي ابو تيج وديروط .

وشهدت حملات التشجير داخل المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية (100) مليون شجرة زراعة ما يقرب من 150 ألف شجرة مثمرة وزينة في جميع مراكز وقرى محافظة اسيوط.

ومن ناحية اخرى نفذت الوزارة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة العديد من حملات النظافة وزراعة ما يقرب من ٦٢٥٠ شجرة في جميع مراكز محافظة قنا، فضلاً عن دعم جامعة جنوب الوادي بعدد ۷۰۰ شجرة مثمرة وزينة خلال الإحتفالات السنوية بيوم البيئة العالمى ، كما تم الأخذ بالاعتبار تشجير البنية التحتية المدعومة من قبل البرنامج بالمحافظة ومنها المحطة الوسيطة بمركز ابو تشت من خلال زراعة سياج شجري وغطاء نباتي داخل المحطة .

وفى سياق متصل ، شهدت المحافظة ضمن مبادرة (100) مليون شجرة زراعة ما يقرب من ١٨٨ ألف شجرة مثمرة وزينة في جميع مراكز محافظة قنا.