العاهل الأردني يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في قمة مجموعة السبع

توجه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، إلى إيطاليا؛ للمشاركة في أعمال قمة مجموعة السبع (G7)، بدعوة من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

ومن المقرر أن يلتقي عاهل الأردن على هامش أعمال القمة قادة ورؤساء وفود عدة دول.

ويجتمع قادة مجموعة السبع في إيطاليا في قمة بدات امس وتستمر 3 أيام، من المتوقع أن تهيمن عليها حرب أوكرانيا والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتوترات المتزايدة مع الصين.

وتلتقي مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى برئاسة إيطاليا في منتجع بروغو إنيازيا الساحلي الفخم في منطقة بوليا في جنوب البلاد.

وقد تكون هذه آخر قمة لمجموعة السبع يحضرها الرئيس جو بايدن، إذ تأتي قبل 5 أشهر من مواجهته مع سلفه ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب في سباق رئاسي محتدم.

وإلى جانب قادة مجموعة السبع، يشارك الاتحاد الأوروبي في الاجتماع، ودعي أيضا البابا فرانشيسكو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي والملك عبدالله الثاني والرؤساء الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتركي رجب طيب أردوغان والأرجنتيني خافيير ميلي والبرازيلي لولا دا سيلفا. يشار إلى أن مجموعة السبع تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان.