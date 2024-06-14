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الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الداخلية تُنظم نهائى بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز "صور"

وزارة الداخلية تُنظم
وزارة الداخلية تُنظم نهائى بطولة الجمهورية للفروسية
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نظمت وزارة الداخلية نهائى بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز للدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
في نفس السياق نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإتحاد المصرى للفروسية نهائى بطولة الجمهورية للفروسية (قفز حواجز للدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة) بوادى الفروسية للشرطة بمنطقة بحيرة عين الحياة بالفسطاط والذى يُعد صرحًا رياضيًا يدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية.

 ويُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية للشرطة، إنعكاسًا لما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ فى مجال رياضة الفروسية وتوفير كافة السُبل التى تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادى الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين وسيارات إسعاف بتجهيزاتها من الأطقم الطبية المختلفة وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير وأماكن إنتظار السيارات وتوفير إسطبلات ذات مواصفات قياسية بسعة كبيرة لإيواء الخيول وتوفير خدمات بيطرية متطورة ملائمة لها، وتجهيز منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلًا.  
 وفى ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى وسط أجواء إحتفالية وطنية بحضور أعضاء الإتحاد المصرى للفروسية.
 ومن جانبهم أشاد المشاركون بالمستوى الراقى لوادى الفروسية وتجهيزه وفقًا للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دوليًا بما يؤهلها لإستقبال كافة المنافسات المحلية والدولية فى رياضة الفروسية.

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