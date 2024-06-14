القاهرة الإخبارية: تراجع شعبية نتنياهو أمام جانتس

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بالقدس المحتلة، إن شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الشارع تراجعت بعد 7 أكتوبر وحتى الآن، وفي الأيام الأخيرة كان هناك تقليص للفارق بينه وبين بيني جانتس، وهذه المرة لصالح نتنياهو.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء، أنه على الرغم من أن "جانتس" مازال يحافظ على التصدر امام "نتنياهو" إلا أن الفروقات في النسب باتت تتقلص، بسبب استقالة "جانتس" من كابينيت الحرب، وعدم ثقة الشارع الإسرائيلي فيه، والذي يرى البعض منه أنه كان قد تنصل من مسؤوليته، ولم يستطيع إقناع كابينيت الحرب في الوصول إلى صفقة تبادل، كما أن عوائل المحتجزين حاولوا مرارا وتكرارا إقناعه بتأجيل هذه الاستقالة لكن فشلوا.

ولفتت إلى أن استطلاع الرأي الذي نشرته صحيفة معاريف اليوم، يفيد بأن 41% من الإسرائيليين يرون أن "جانتس" مناسب أكثر لإدارة البلاد كرئيسا للوزراء، بينما يرى 34% من الإسرائيليين أن نتنياهو مناسب لرئاسة الوزراء الإسرائيلية.

