رئيس جامعة المنوفية: رفع الاستعدادات بالمستشفيات ومعهد الكبد خلال إجازة عيد الأضحى

أكد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية إستعداد المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي بالجامعة لإستقبال الحالات المرضية والطارئة ورفع درجة الإستعداد بهما خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

كما وجه الدكتور أحمد القاصد برفع درجة الإستعداد بأقسام الطوارئ، وقسم الطب الشرعي والسموم بالمستشفيات الجامعية وزيادة عدد الأطباء المُناوبين بالاقسام الطبية المختلفة ،وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية بالمستشفيات ومعهد الكبد؛ لتوفير العدد اللازم من الطواقم الطبية بأقسام الإستقبال و الطوارئ وعلاج الحالات الحرجة والسموم والجراحة والعظام .

وشدد القاصد علي أهمية توافر المستلزمات الطبية والأدوية و المخزون الاستراتيجي من الأرصدة في بنك الدم و التأكد من عمل أجهزة الأشعة المقطعية و المعامل بكفاءة ،لتوفير خدمة طبية متكاملة بالمستشفيات الجامعية خلال فترة العيد ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان .