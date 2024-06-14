عمل البحيرة: ندوة للتوعية بأهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية

نظمت مديرية العمل بمحافظة البحيرة ، ندوة تثقيفية بمقر شركة كيماويات البناء الحديث حول أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، ومهمات للوقاية الشخصية وخطة الطوارئ ، ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف قطاعات العمل داخل المحافظة ، حضرها 20 عامل من العاملين بالشركة ، تحت اشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل .

جاء ذلك ضمن سلسلة من الندوات بدأتها المديرية وأجهزتها فى كافة المنشآت العاملة داخل المحافظة ، لتوعية العمال وأصحاب الأعمال باهمية تطبيق إشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية من أجل توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تزيد من الإنتاجية وتشجع على الإستثمار فى ظل الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشرى والمنشآت والمترددين ، والوقاية من مخاطر بيئة العمل ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يشجع على مزيد من الإنتاج بمختلف قطاعات العمل .

وأضاف مدير المديرية: حاضر بالندوة المهندس أيمن صدقة مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بأبو المطامير ، كما شارك في الندوة مدير الشركة واخصائي السلامة والصحة المهنية بالشركة ، تحت إشراف مدير المديرية ، ومنى زين العابدين وكيل المديرية .

وأكد الإستمرار فى تنظيم الندوات التوعوية لكافة العاملين بمختلف المنشآت حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يخص تطبيق إشتراطات السلامة والحفاظ على أرواح العاملين والمترددين والمنشآت من مختلف مخاطر بيئة العمل بأنواعها .